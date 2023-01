Beatrix niet bij symposium duurzaamheid door uitvaart Constantijn

Prinses Beatrix is 16 januari niet aanwezig bij een symposium van het landelijke samenwerkingsverband In Vrijheid Verbonden in het muziekgebouw Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bevestigd. Zij is voornemens om naar Griekenland te reizen en de uitvaart van koning Constantijn bij te wonen. Daarom moet zij de uitnodiging voor het symposium afzeggen.

De voormalige koningin zou het eerste exemplaar van de bundel over duurzaamheid vanuit de tradities in Nederland uitgereikt krijgen. Het thema van het symposium is duurzaamheid vanuit levensbeschouwing. Na de uitreiking van het boek zou Beatrix in gesprek gaan met aanwezige religieuze leiders en betrokken jongeren.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn van plan om de uitvaart van Constantijn bij te wonen.