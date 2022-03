Beatrix opent gerestaureerde molen in Bovenkarspel

Prinses Beatrix opent vrijdagmiddag 18 maart de gerestaureerde stellingmolen Ceres in het Noord-Hollandse Bovenkarspel, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend. De molen werd tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 door een brand grotendeels verwoest en moest daarom geheel gerestaureerd worden.

Toen de brand eenmaal geblust was bleek dat het hout aan alle zijden van het achtkant was ingebrand. Vrijwilligers hebben na een crowdfundingsactie het ingebrande hout weer schoongemaakt. Nu laten vrijwillige molenaars de gerestaureerde molen weer draaien. Ook zullen zij rondleidingen gaan verzorgen.

Bij de heropening onthult prinses Beatrix een gedenksteen en woont ze ook een presentatie bij over de restauratie van de molen. Daarnaast spreekt ze met vrijwilligers en betrokkenen.

Ceres is een zogenoemde stellingmolen, een verhoogde windmolen. Deze is in 1849 gebouwd als meel- en pelmolen. Nu nog wordt de molen gebruikt om meel mee te malen voor bakkers en particulieren.