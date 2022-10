Beatrix opent jubileumexpositie Haagse galerie

Prinses Beatrix heeft zaterdag de jubileumexpositie ter gelegenheid van 175 jaar Pulchri Studio geopend. Dat deed ze door onder toeziend oog van burgemeester Jan van Zanen het eerste exemplaar van het jubileumboek van de Haagse galerie en kunstenaarsvereniging in ontvangst te nemen.

Beatrix is beschermvrouwe van Pulchri Studio. De galerie werd op 23 januari 1847 opgericht door de kunstschilders Hardenberg, Roelofs, Van Hove en Weissenbruch om de belangen van de beeldende kunst te bevorderen en kunstbeschouwingen te houden. In 1901 werd de huidige locatie aan het Lange Voorhout in Den Haag in gebruik genomen.

De jubileumexpositie toont de verscheidenheid van de kunstenaarsvereniging door de jaren heen. Er is een tentoonstelling te zien met gecombineerde werken van kunstenaars en van meesters uit de tijd van de Haagse School als hommage aan hun bijdrage aan de kunst. Naast een tentoonstelling over zelfportretten in de vorm van foto’s, schilderijen, tekeningen en beelden, is een zaal ingericht met nieuwe media en beamerkunst.