Beatrix opent nieuwe vleugel in museum Singer Laren

Prinses Beatrix opent volgende maand de nieuwe Nardinc-zalen van museum Singer Laren. In de nieuwe vleugel van het museum wordt de privéverzameling Collectie Nardinc, die door Els Blokker-Verwer is geschonken, permanent tentoongesteld.

De nieuwe vleugel beslaat 400 vierkante meter en bestaat uit vijf tentoonstellingszalen, een galerij, een Tuinkamer die dient als ontvangstruimte, een filmzaal en een uitgebreide museumwinkel.

De Collectie Nardinc, vernoemd naar Huize Nardinclant van schenker Els Blokker-Verwer en haar man, biedt een overzicht van het Nederlands modernisme in de eerste helft van de vorige eeuw. De werken worden getoond in de expositie Sluijters en de modernen, samen met ruim veertig werken van Jan Sluijters en meer dan zeventig andere werken van moderne kunstenaars. De collectie wordt samengevoegd met de grote kunstverzameling van het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer, waar het museum naar is vernoemd.

Prinses Beatrix zal op 8 maart het plenaire openingsprogramma bijwonen en aansluitend de opening van de nieuwe museumvleugel verrichten. Daarna krijgt ze een rondleiding door de nieuwe Nardinc-zalen.