Beatrix plant, voert en schildert in Bilthoven voor NLdoet

De bloembakken van kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven staan er dankzij prinses Beatrix weer fris bij. De 84-jarige royal zette er vrijdagochtend in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet samen met medewerkers van de dorpshoeve viooltjes en narcissen in. Ook voerde ze er de dieren en zette ze de schuur in de verf.

Op slechts een kwartier rijden van haar kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche hielp de oud-koningin vrijdag bij het onderhoud van de kinderboerderij. Na te zijn ontvangen door Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten, nam de prinses bij de koffie aan de picknicktafel ruim de tijd om kennis te maken met haar tijdelijke collega’s. Omdat De Schaapskooi behalve een ontmoetingsplek ook een onderdeel van zorgorganisatie Reinaerde is, wordt het werk op de boerderij gedaan door mensen met een verstandelijke beperking.

Voor de eerste klus van de dag, het vullen van manden met violen en narcissen, trok Beatrix haar tuinhandschoenen aan. Met het scheppen van aarde kreeg de prinses hulp van twee jongemannen. Het stond de prinses vrij om te bepalen in welke samenstelling ze de bloemen in de bakken zette, dus vroeg ze een van haar kersverse collega’s naar zijn favoriete kleur. Samen wrikten de oud-koningin en de jongen vervolgens een paarse viool uit het plastic bakje. Toen de bloem loskwam, complimenteerde Beatrix de jongen met een welgemeend “bravo!”. Zichtbaar trots zette de jongen de bloem in de houten bak voor hun neus.

Een eer

“Ik heb de medewerkers vooraf niets verteld over het bezoek van de prinses”, vertelt Jan Deurloo, de beheerder van de kinderboerderij. Toen ze er net was, zag hij wel dat ze het even spannend vonden, zegt hij. “Maar omdat ze daarna rustig kennis konden maken was de spanning er al gauw van af en konden ze aan het werk gaan. Ze vinden het vooral een eer dat ze er is.”

Na een stuk of zeven manden en bakken gevuld te hebben met bloemen, werd Beatrix meegenomen naar het domein van de geiten. Terwijl de medewerkers de prinses vertelden over de dieren, voerde zij hen kleine stukjes groenvoer. De 24-jarige Femke uit Bosch en Duin begeleidde Beatrix na het vullen van de bakken en het voeren van de geiten naar het volgende onderdeel: de konijnen. “U bent mijn grote vriendin”, zei Femke op weg naar het knaagdierenverblijf. “Ja, we hebben het erg gezellig”, antwoordde de prinses lachend.

Schuur beitsen

Heel lang bleven de vrouwen niet bij de konijnen, want de volgende klus wachtte alweer op de oud-koningin. Ogenschijnlijk onvermoeibaar doopte zij haar kwast in een pot met zwarte beits, zodat ook de schuur van de kinderboerderij er na deze bijzondere dag weer als nieuw bij zou staan.