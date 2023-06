Beatrix praat met gevluchte studenten in Utrecht

Prinses Beatrix is maandag 12 juni bij het symposium ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de stichting voor gevluchte studenten UAF in Utrecht. Daar spreekt de prinses met gevluchte studenten en professionals, met alumni en met medewerkers van het UAF. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de stichting.

UAF zet zich al 75 jaar in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doet de organisatie onder meer door middel van advies, begeleiding en financiële steun.

Tijdens het bezoek vertellen studenten en professionals aan Beatrix over de omstandigheden waarmee ze te maken hebben gehad. Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) houdt een toespraak.

Sinds de oprichting heeft het UAF 40.000 gevluchte studenten en professionals begeleid, afkomstig uit ruim tachtig landen.