Beatrix viert 150-jarig jubileum tuinbouwvereniging KMTP mee

Prinses Beatrix viert op woensdag 25 mei het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde/Groei & Bloei mee. Op buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem, vlakbij Zwolle, wordt het feestje gevierd. Daar vindt ook het tuinfestival Gardenista 2022 plaats, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De tuinbouwvereniging is initiatiefnemer van het festival.

De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde werd in 1872 opgericht. De tuinbouw had toen met de teelt van groente en fruit net een vlucht genomen. Bovendien was er halverwege de negentiende eeuw interesse voor sierplanten ontstaan door de komst van gewilde en onbekende planten naar Europa.

De vereniging heet sinds 1970 KMTP/Groei & Bloei. Door de jaren heen is er door de organisatie veel kennis over tuinen en tuinieren gedeeld. Ook zijn er diverse tentoonstellingen, groenmarkten, tuinbezoeken en andere activiteiten georganiseerd door de vereniging waar Beatrix beschermvrouwe van is. De prinses woont de jubileumviering bij en bezoekt daarna een aantal activiteiten op het tuinfestival.