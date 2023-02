Bezoek van koningspaar en Amalia aan Sint-Eustatius begonnen

Het bezoek aan Sint-Eustatius is woensdagochtend met de aankomst van de Oranjes op F.D. Roosevelt Airport van start gegaan. Rond 09.30 uur lokale tijd – vijf uur eerder dan in Nederland – landden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia op de luchthaven van Sint-Eustatius.

Het koninklijk gezelschap werd onderaan het vliegtuigtrappetje verwelkomd door onder anderen regeringscommissaris Alida Francis en twee kinderen die de Oranjes een bloemetje overhandigden. Het vliegtuig waar het koninklijk gezelschap mee vloog vanaf Sint-Maarten was overigens voor het eerst deze reis niet de PH-GOV, het regeringsvliegtuig, maar een kleiner vliegtuigje. De PH-GOV is te groot om op de landingsbaan van het vliegveld te landen. Dat is donderdag al helemaal het geval, wanneer Amalia en het koningspaar naar Saba gaan: de kortste landingsbaan ter wereld.

“Sorry dat we wat later zijn”, zei de koning bij het uitstappen van het toestel. Het vliegtuig leek te gaan landen, maar vloog om onbekende reden nog een rondje om het eiland, voordat het een landing maakte.

Het koninklijk gezelschap staat woensdag een druk programma te wachten. ’s Avonds vliegen de Oranjes namelijk met een vlucht van zo’n vijftien minuten terug naar Sint-Maarten, waar ze slapen. Amalia en het koningspaar maken onder meer een wandeling door hoofdstad Oranjestad – waarbij het slavernijverleden wordt aangekaart -, ze gaan naar een basketbaldemonstratie en ze bezoeken een culturele manifestatie.