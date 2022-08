Bijzondere oude auto van prinses Diana onder de hamer

Een Ford Escort waar prinses Diana in de jaren 80 in reed, wordt dit weekend geveild op het circuit van Silverstone. Zij bezat de zwarte wagen tussen 1985 en 1988. Het is het enige exemplaar van de RS Turbo Series 1 Escort in zwart die ooit gemaakt is.

De verwachting is dat de auto op z’n minst 100.000 pond (118.000 euro) gaat opbrengen. In eerste instantie was de Ford Escort in het wit geleverd. Maar op verzoek van de beveiligers van Diana werd de wagen daarna overgespoten, omdat Diana in een zwarte auto minder zou opvallen.

De Fors Escort heeft 25.000 mijl op de teller staan, zo’n 40.000 kilometer. Komende week is het een kwart eeuw geleden dat prinses Diana overleed, als gevolg van een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs. Zij werd op dat moment achtervolgd door paparazzi op motoren.

Een ander voertuig dat dit weekend onder de hamer gaat, is een Rolls-Royce die ooit het bezit was van Bee Gees-zanger Maurice Gibb, en een Range Rover waarin de Britse oud-premier Margaret Thatcher heeft gereden.