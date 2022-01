Blauw Bloed maakt docu over geluk in huwelijk koningspaar

Blauw Bloed komt met een documentaire over het twintigjarig huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In de special In Voor- en Tegenspoed, 20 jaar huwelijk Willem-Alexander en Máxima praten royaltywatchers over de vraag Hoe gelukkig zijn Willem-Alexander en Máxima nu echt?. Op 2 februari is het koningspaar precies twintig jaar getrouwd.

Onder anderen Jeroen Snel, de voormalig presentator van Blauw Bloed, komt aan het woord. “Achttien jaar lang reisde Blauw Bloed mee met het koningspaar. Met achttien jaar verhalen en bijzondere momenten geeft deze special een bijzondere en betrouwbare kijk op twintig jaar huwelijk”, zegt hij over de special. De special wordt gepresenteerd door Anne-Mar Zwart en is vanaf 2 februari te zien op NPO Start.

Ook BNNVARA komt met een documentaire naar aanleiding van het huwelijksjubileum. Daarin wordt de politieke twijfel in 2001 rond het toen aangekondigde huwelijk van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta nader belicht. Het was destijds onzeker of de politiek akkoord zou gaan met het huwelijk. Dat kwam omdat de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, tussen 1976 en 1981 deel uitmaakte van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur. Of voldoende politici met het huwelijk in zouden stemmen was daardoor onzeker. Het leidde volgens de documentaire bijna tot een “constitutionele crisis”, waarin Willem-Alexander voor de keuze had gestaan: of de liefde of de troon.