Blauw Bloed Special over Alexia door 207.000 mensen gezien

De Blauw Bloed Special ‘Alexia 18 jaar, de schaduwprinses uitgelicht’ is zondagavond door 207.000 mensen bekeken. De uitzending die in het teken stond van de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die maandag haar 18e verjaardag viert, was om 18.07 uur te zien op NPO 2.

Kijkers krijgen een exclusief kijkje in het leven van prinses Alexia, de tweede in lijn van de troonopvolging. In de aflevering spreekt Anne-Mar Zwart met royaltykenners Rick Evers, Tirza van der Graaf en Josine Droogendijk, maar ook met psycholoog Cocky Drost, youtuber Enzo Knol en de Argentijnse journalist Rodolfo Vera Calderón. Tot slot bezoekt Zwart het Oranjemuseum in het vestigingsstadje Buren, waar de presentatrice in gesprek gaat met fans van de prinses.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal om 20.00 uur, dat door ruim 1,7 miljoen mensen werd bekeken op NPO 1. Op plek 2 in de lijst met best bekeken programma’s komt de spelshow Postcode Loterij: Eén Tegen 100, die 795.000 mensen zagen op RTL 4. De top 3 wordt gecompleteerd door NOS Studio Sport, dat 778.000 mensen zagen op NPO 1. Het best bekeken SBS6-programma was Hart van Nederland, waar door 448.000 mensen naar werd gekeken. Daarmee komt het nieuwsprogramma op plek 13 in de top 25 best bekeken programma’s.