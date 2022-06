BNNVARA: RVD zag uitzending BOOS niet, is wel om reactie gevraagd

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft de uitzending van BOOS over de misschien te innige relatie tussen de koninklijke familie en defensie nog niet gezien. Dat laat een woordvoerder van BNNVARA woensdag desgevraagd weten.

Het team van BOOS-maker Tim Hofman heeft de RVD wel om een reactie gevraagd op de bevindingen die in de uitzending worden gepresenteerd. Defensie heeft namens de RVD gereageerd. Deze reactie is te zien in de uitzending, aldus BNNVARA.

Uit onderzoek van BOOS zou blijken dat defensie al lang haar eigen regels buigt om tegemoet te komen aan de koninklijke familie. Leden van de koninklijke familie zouden al generaties lang worden voorgetrokken door de krijgsmacht. Zo worden er eretitels verstrekt zonder duidelijke reden. Ook zouden opleidingseisen worden aangepast voor Oranjes.

De RVD meldde woensdag in een reactie dat er een “lange historische band is tussen de koninklijke familie en Defensie. Vroeger waren leden van de koninklijke familie zelfs legeraanvoerder. Die band is heel belangrijk voor de koninklijke familie.” Inhoudelijk wil de RVD pas reageren nadat de uitzending en het bijbehorende artikel in Vrij Nederland donderdagmiddag zijn gepubliceerd.

Volgens BNNVARA beaamt defensieminister Kajsa Ollongren in de uitzending wel dat leden van de koninklijke familie soms bij defensie een “speciaal traject” volgen.