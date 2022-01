Boek Amalia staat na weken niet meer bovenaan Bestseller 60

Het boek Amalia, geschreven door Claudia de Breij, staat voor de eerste keer niet meer bovenaan de Bestseller 60 van Stichting CPNB. Het boek De jongen, de mol de vos en het paard van Charly Mackesy stoot het boek over de prinses deze week van de troon. Amalia staat nu op de derde plaats in de lijst. Lale Gül, winnares van de NS Publieksprijs, staat met Ik ga leven op de tweede plek.

Sinds het in november verscheen stond het boek over prinses Amalia aan een stuk door bovenaan de lijst met best verkochte boeken die de Stichting CPNB elke week publiceert. Het boek verscheen ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de prinses en is bedoeld om lezers kennis te laten maken met de beoogd troonopvolger. Het gaat onder meer over haar schooltijd, haar liefde voor muziek en over haar toekomstige rol als koningin.

In de top tien staan verder twee nieuwkomers. Het boek van André Hoogeboom over wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen staat op de negende plek. De filosoof, de hond en de bruiloft van stripmaker Barbara Stok over Hipparchia, een van de eerste vrouwelijke filosofen, neemt de tiende plaats in.