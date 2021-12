BOOS overhandigt 20.000 handtekeningen aan Kabinet van de Koning

Tim Hofman heeft in zijn YouTube-programma BOOS een petitie om Shell en enkele andere bedrijven het predicaat koninklijk af te nemen overhandigd aan het Kabinet van de Koning. Het BNNVARA-programma had ruim 20.000 handtekeningen verzameld.

Aanleiding voor de handtekeningenactie was een uitzending van Hofmans Pak de Macht uit januari. Daarin opende hij de aanval op Shell en stelde hij dat het bedrijf het predicaat ‘koninklijk’, een blijk van respect, waardering en vertrouwen van de koning, niet verdient. Een koninklijk bedrijf moet van onbesproken gedrag zijn en dat is Shell volgens het programma niet. In de uitzending van BOOS van donderdag worden nog enkele bedrijven genoemd zoals Philips, Ahold Delhaize, DSM en Van Oord.

Overigens verliest Shell het predicaat door de recente beslissing om het hoofdkantoor te verhuizen naar Groot-Brittannië sowieso. Het Kabinet van de Koning laat in een reactie aan Hofman weten dat de petitie persoonlijk is overhandigd aan koning Willem-Alexander. Alleen de koning kan beslissen om bedrijven het predicaat af te nemen.