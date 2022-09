Brabants dorp rukt uit voor bezoek van koningspaar

Duizenden mensen zijn donderdagmiddag naar het Ridderplein in het Brabantse dorp Gemert gegaan om een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Meerdere schoolklassen staan op het plein.

Mensen zijn in het oranje gehuld, wapperen met Nederlandse vlaggetjes en geven het koningspaar cadeautjes. Het koppel groet de omstanders uitgebreid.

Op het Ridderplein staat het gemeentehuis van Gemert-Bakel. Daar gaan Willem-Alexander en Máxima individueel in gesprek met gedupeerden van de coronacrisis, onder wie een weduwe van een corona-overledene, een ic-medewerker en een begrafenisondernemer. De provincie Noord-Brabant werd zwaar getroffen door het coronavirus.

Het bezoek maakt deel uit van een streekbezoek aan de Peel in Noord-Brabant. Het koningspaar begon de dag in Deurne. Later reizen de koning en koningin ook nog naar Helmond.