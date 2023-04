Britt Dekker en Ron Boszhard bevragen koning bij Koningsspelen

Zappsport-presentatoren Britt Dekker en Ron Boszhard gaan op vrijdag 21 april bij de opening van de Koningsspelen weer in gesprek met koning Willem-Alexander. Koningin Máxima is daar, in tegenstelling tot vorig jaar, deze keer niet bij. Het is vooralsnog niet bekend waarom de koningin verstek laat gaan.

Willem-Alexander verricht bij sportcentrum de Scheg in Deventer de officiële opening van de Koningsspelen, de landelijke sportdag voor schoolkinderen ter ere van de verjaardag van de koning. De opening wordt die ochtend live uitgezonden bij Zappsport op NPO Zapp, meldt omroep AVROTROS vrijdag.