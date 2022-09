Buienkans in Den Haag neemt af op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag neemt in de loop van de dag de buienkans af. Volgens Weeronline is er een “goede kans” dat het in Den Haag tussen 12.00 en 14.00 uur grotendeels droog is.

Dinsdagochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Wie ’s ochtends in Den Haag alvast een plekje langs de route van de koninklijke rijtoer heeft moet rekening houden met wat regen, want in de kustprovincies zijn de stapelwolken wat groter en kan er een spatje uit vallen. Rond 10.00 uur is het een graad of 14, de wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.

De opening van het parlementaire jaar is tussen 12.00 en 14.00 uur. Koning Willem-Alexander en het koninklijke gezelschap rijden dan met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Na de troonrede rijden zij weer terug naar Noordeinde voor de balkonscène. Ook de leden van de Eerste en Tweede Kamer komen voorafgaand aan de troonrede aan bij de Koninklijke Schouwburg.

Droger en zonniger

In de kustprovincies wordt het dinsdagmiddag droger en zonniger. “Voor Den Haag geldt dat de buienkans tussen 12.00 en 14.00 afneemt”, aldus Weeronline. Met als toevoeging: “Als het tegenzit trekt nog wel een bui over.” ’s Middags kan de temperatuur oplopen tot 15 à 17 graden, tijdens een bui kan het enkele graden kouder zijn. In de middag staat er een matige noordwestenwind.

Vorig jaar ging Prinsjesdag als koudste Prinsjesdag van start sinds het begin van de metingen nabij Den Haag in 1951 begonnen. Op KNMI-meetstation Valkenburg-Voorschoten werd toen ’s ochtends 4,4 graden genoteerd. De middagtemperatuur kwam destijds uit op 19 graden en de zon liet zich ook veel zien. Vanwege de coronamaatregelen gingen de rijtoer en de balkonscène toen niet door.