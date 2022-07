Camilla is fan van misdaadprogramma Crimewatch

Camilla, de hertogin van Cornwall, kijkt graag naar het misdaadprogramma Crimewatch. Dat vertelde de echtgenote van prins Charles dinsdag tijdens een bezoek aan het nieuwe hoofdkwartier van BBC Wales in Cardiff.

“Ik vind Crimewatch geweldig”, aldus Camilla over het tv-programma waarin waargebeurde onopgeloste zaken worden nagespeeld in de hoop op nieuwe aanwijzingen. “Ik vind het verbazingwekkend hoeveel zaken er worden geholpen.”

Iemand van de omroep vertelde de hertogin vervolgens dat een op de vijf tips die ze krijgen, leidt tot een arrestatie. “En een op de drie tot een veroordeling.”

Filmklapper

Charles gaf even later bij BBC Wales het startschot voor de rondleidingen die mensen kunnen krijgen op het hoofdkwartier. Dat deed de prins door met een filmklapper te klapperen.

De prins en zijn vrouw zijn dinsdag begonnen aan hun driedaagse bezoek aan Wales. Later op de dag zijn ze onder meer bij een cultureel evenement in hun woning in Llandovery.