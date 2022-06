Chantal Janzen dankbaar voor uitnodiging koninklijk galadiner

Chantal Janzen heeft op Instagram de Deense kroonprins Frederik, kroonprinses Mary, koning Willem-Alexander en koningin Máxima bedankt dat zij maandagavond bij het galadiner in de Grote Kerk in Den Haag mocht aanschuiven. De presentatrice deelt dinsdag foto’s van haar avond.

“Heel erg bedankt voor de uitnodiging vandaag”, richt Chantal zich tot haar koninklijke gastheren en -vrouwen. Ook bedankt de 43-jarige de Deense ambassadeur Jarl Kåre Frijs-Madsen dat ze bij het diner aanwezig mocht zijn. De presentatrice was niet alleen, want op de rode loper verscheen ze samen met de uit Denemarken afkomstige stylist Claes Iversen.

In haar bericht bedankt Chantal ook de modeontwerper, van wie koningin Máxima geregeld een creatie draagt. “Dankjewel voor je mooie creatie én je super gezelschap, wat fijn dat we er van elkaar op tijd achter kwamen dat we waren uitgenodigd en ook nog ’s goddank naast elkaar zaten bij dit bijzondere en tevens toch ietwat spannende koninklijke diner.”