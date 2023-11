Charles heeft weinig opgepikt van Gangnam Style

Koning Charles heeft tijdens het staatsbanket ter gelegenheid van het Zuid-Koreaanse bezoek van president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw Kim Keon-hee een ludieke verwijzing naar de grootste Zuid-Koreaanse hit ooit gemaakt. Hij vertelde zijn 171 gasten over zijn liefde voor Zuid-Korea maar zei dat hij één ding nooit onder de knie heeft gekregen.

“Helaas, toen ik al die jaren geleden in Seoul was, heb ik niet veel opgepikt van wat de Gangnam Style werd genoemd”, stelde de koning in zijn toespraak, tot groot vermaak van de aanwezigen.

Gangnam Style van Psy werd in 2012 een wereldwijde hit. Het nummer ging gepaard met een ‘galopperend’ dansje dat overal populair was.

Tiara

Tijdens het banket waren de ogen verder vooral gericht op prinses Catherine. Zij droeg de zogeheten Strathmore Rose-tiara, een tiara die al bijna een eeuw niet meer in het openbaar is gedragen.

Het hoofdsieraad was van koningin-moeder Elizabeth. Ze kreeg het in 1923 toen ze trouwde met de hertog van York, de latere koning George. In 1926 poseerde ze ermee voor een fotograaf. Sindsdien lag de tiara grotendeels in een van de koninklijke kluizen, al was het nog wel onderdeel van een tentoonstelling in 2002.