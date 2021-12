Claudia de Breij was niet op feestje prinses Amalia

Claudia de Breij was niet een van de genodigden op het omstreden verjaardagsfeestje van prinses Amalia. De cabaretière had het afgelopen jaar intensief contact met de oudste dochter van koning Willem-Alexander omdat ze een boek over haar schreef. Het leverde echter geen uitnodiging op, zegt ze tegen RTL Boulevard. “Je mag best van me weten dat ik niet op het feestje was”, lacht ze.

De Breij wil niet zeggen of ze nog contact heeft met de troonopvolgster. “Mensen vragen daar vaak naar. Maar ik vind dat niet zo chique om over te praten. Als ik zeg: ‘euh nee’, dan lijkt dat heel onaardig. En als ik zeg: ‘ja hoor, we appen heel veel’, dan lijkt het alsof ik heel tof probeer te doen. Dus ik heb me voorgenomen om daar vanaf nu niet meer over te praten. Dat vind ik niet chique.”

Woensdagavond werd duidelijk dat prinses Amalia ondanks de coronamaatregelen in de tuin van paleis Huis ten Bosch een feest heeft gegeven ter gelegenheid van haar 18e verjaardag. Volgens demissionair premier Mark Rutte waren daarbij 21 mensen uitgenodigd.