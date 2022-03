Coldeweijer krijgt waarschuwing van RVD na plaatsen foto Amalia

Yvonne Coldeweijer heeft van de Rijksvoorlichtingsdienst een waarschuwing gekregen voor het publiceren van een privéfoto van prinses Amalia. Dat schrijft ze op het Instagram-account van haar juicechannel Life of Yvonne.

“Heb een brief ontvangen van de RVD. Of ik geen privéfoto’s meer van onze Spritzes wil posten. Want dat mag niet. Want die regel hebben ze zelf ingevoerd”, schrijft Coldeweijer. “Ik heb geantwoord dat ik dat niet kan beloven. Ons Amaal is namelijk echt een mood.”

Coldeweijer deelde eerder deze week een foto van prinses Amalia die gemaakt zou zijn tijdens haar wintersportvakantie. Ze had in haar hand een Aperol Spritz. “Ik doop hierbij prinses Amalia om tot Spritzes Amalia. Proost meid”, zo meldde ze. Ook ging ze er al direct van uit dat ze bericht van de RVD zou krijgen. “Nu ga ik sowieso worden aangeklaagd.”

Coldeweijer publiceerde de foto naar aanleiding van een fout van weekblad Privé. Het blad plaatste een vermeende foto van Amalia en haar vriend op de cover maar het bleek helemaal niet om de dochter van koning Willem-Alexander te gaan. Hoofdredacteur Evert Santegoeds noemde de fout eerder deze week “buitengewoon pijnlijk”.

De Rijksvoorlichtingsdienst was vrijdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.