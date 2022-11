Constantijn: Nederland moet regels voor techbeloningen aanpassen

Prins Constantijn van Oranje vindt dat Nederland de regels moet aanpassen voor de salarissen in de techindustrie. Als dit niet gebeurt, dan zal het voor de sector heel moeilijk zijn om de grote personeelsproblemen op te lossen. Dat stelt Constantijn donderdag in een interview met Het Parool.

“Ik hoor dat van veel meer ondernemers”, zegt prins Constantijn in het interview. “Het frustrerende is dat we dit al zes jaar zeggen. Zolang zijn we al bezig met de ministeries van Financiën en Economische Zaken om dit probleem op te lossen. We moeten techwerknemers beter belonen. Veel techbedrijven kunnen geen hoge lonen betalen, dus willen ze werknemers aandelen geven. Dan delen die in het succes waaraan ze werken, blijft het talent in Nederland en groeit de techindustrie.”

De prins is sinds 2016 ambassadeur van de sector, als gezicht van de non-profit-organisatie Techleap.nl die zich hard maakt voor Nederlandse start-ups. Hij stelt in het interview dat het lastig is de salariëring in de techsector aantrekkelijker te krijgen. “”Er wordt nu in de belastingwetgeving een stukje gerepareerd”, aldus de prins. “Vanaf 1 januari hoeven werknemers niet meteen belasting te betalen als ze een personeelsoptie krijgen, maar pas als die wordt omgezet in aandelen.”

Als dat gebeurt, dan wordt de opbrengst nog wel als loon belast. “Dat is niet eerlijk, omdat het bij investeerders en oprichters met precies dezelfde aandelen als vermogen wordt aangeslagen en veel gunstiger wordt belast”, vindt Constantijn. “Zulke regelingen zijn hier strenger dan in andere landen. Dat maakt het lastiger voor Nederlandse techbedrijven om kenniswerkers te trekken. Die verlies je aan bedrijven uit landen die zulke beperkingen niet kennen – zoals de VS – of landen waar de regels gunstiger zijn zoals Groot-Brittannië, Duitsland of Frankrijk. Dat wordt in sommige gevallen zo’n uitdaging dat bepaalde bedrijven, zoals Mollie, overwegen te vertrekken.”

Ook zouden er volgens Constantijn in Nederland meer stimuleringsregelingen moeten komen voor investeerders die geld in jonge bedrijven uit bepaalde techsectoren willen steken. Het is nu volgens Van Oranje fiscaal onaantrekkelijk om Nederlandse techbedrijven te financieren.