Constantijn ontvangt Victoria tijdens bezoek aan Nederland

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft tijdens haar bezoek aan Nederland prins Constantijn ontmoet. De jongere broer van koning Willem-Alexander heette de Zweedse royal welkom in EDGE Olympic, een modern kantoorgebouw in Amsterdam waarin verschillende bedrijven zijn gevestigd.

De prins ontving de prinses in zijn rol van boegbeeld van TechLeap, een non-profitorganisatie voor Nederlandse start-ups. Tot voor kort was ook dat bedrijf in het pand in Amsterdam Zuid gevestigd, maar het verhuisde enkele weken geleden. Constantijn, die het gebouw goed kent, leidde de prinses daarom langs andere bedrijven in het pand, zoals de Zweedse Kamer van Koophandel en enkele Zweedse start-ups.

In de zogenoemde Cuddle Puddle van het gebouw, een theateropstelling met knuffeldieren, kreeg Victoria van de vastgoedontwikkelaar van EDGE onder meer meer te horen over de bouw van toekomstbestendige, duurzame kantoren. Na de rondleiding kregen Constantijn, Victoria en de Zweedse delegatie een lunch aangeboden in het gebouw.

De Zweedse Victoria en de Nederlandse Constantijn kennen elkaar al sinds hun kindertijd. In 2010 waren de Nederlandse prins en zijn vrouw Laurentien ook aanwezig op het huwelijk van Victoria en haar man prins Daniel. Willem-Alexander is bovendien één van de peetouders van Victoria’s dochter Estelle.