De koning is geliefd op Sint Eustatius, Beatrix nog nét iets meer

Ze zijn gek op koning Willem-Alexander, maar voor veel inwoners van Sint Eustatius blijft prinses Beatrix de echte koningin. Zo ook voor Catherine Bennett en Miriam Gittens-Schmidt, twee oudere vrouwen die op het eiland wonen en even met de koning mochten praten. “De koning is geweldig, maar niemand kan Beatrix vervangen”, zeiden de vrouwen na afloop. “Ze blijft favoriet op het eiland.”

Bennett en Gittens-Schmidt vroegen de koning tijdens het gesprek of hij zijn moeder nog eens mee wilde nemen naar Statia, zoals het eiland liefkozend wordt genoemd. “Ik zal het doorgeven!”, riep de koning lachend toen hij vertrok. De vrouwen legden na afloop uit dat Beatrix “altijd onze koningin” zal blijven. Het gesprek ging dan ook voor een groot deel over haar, want Bennett en Gittens-Schmidt waren vooral benieuwd hoe het met de 85-jarige prinses ging. “Het gaat goed met haar”, verzekerde de koning hen. Hij legde uit dat hij, de koningin en de prinses tijdens haar verjaardag op 31 januari op Bonaire waren, maar dat ze het later zullen vieren.

De vrouwen blikten na afloop nog even terug op de vele bezoeken die Beatrix aan het eiland heeft gebracht. “De manier waarop ze hier rondliep en alles bewonderde, ze is gewoon geweldig.”

Na het vertrek van de koning, hadden de dames nog even geluk. Eigenlijk moest het gezelschap vertrekken, maar prinses Amalia wilde heel graag nog even plaatsnemen tussen de twee dames. “Ik moet eigenlijk weg, maar ik kom nog twee seconden bij jullie zitten”, zei de 19-jarige prinses, die gelijk een compliment over haar lengte kreeg. Daarop zei Amalia dat ze wel een beetje vals speelde: ze had immers hakken aan.

De drie dames babbelden wat af en Amalia vroeg geïnteresseerd naar de favoriete plekjes van Bennett en Gittens-Schmidt op het eiland. Ze vroeg hen wat ze op het eiland moest doen, als ze maar één uur de tijd zou hebben. Maar helaas, voordat Amalia daar antwoord op kreeg, moest het koninklijk gezelschap toch écht vertrekken. Amalia pakte de handen van de dames vast en bedankte ze: “ik vond het geweldig om met jullie te praten”.