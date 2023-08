Deuren Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen weer open

Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen hebben dinsdagochtend de deuren geopend voor publiek. Bezoekers kunnen van 1 tot en met 13 augustus, met uitzondering van 7 augustus, zien waar het kantoor van koning Willem-Alexander is en waar de Friese paarden voor Prinsjesdag worden opgetuigd.

De deuren van Noordeinde en de Koninklijke Stallen zijn dit jaar extra lang open: twaalf in plaats van vier dagen. In het werkpaleis van de koning kunnen bezoekers het corps de logis, het hoofdgebouw, bezichtigen. Daar bevindt zich onder meer de balkonkamer waar op Prinsjesdag de koninklijke familie vanaf het balkon naar het publiek zwaait. Ook is de grote balzaal te bezoeken. In de Koninklijke Stallen zijn de gouden koets, de glazen koets en de paardenstallen te bezichtigen.

Bij het bezoek krijgt iedereen een multimediatour. De koning heeft een deel daarvan zelf ingesproken. Ook vertellen medewerkers van het koninklijk huis over hun werk op Paleis Noordeinde. In de Koninklijke Stallen staan onder meer informatiepanelen.

Paleis Noordeinde is van 10.00 tot 17.00 uur geopend en de Koninklijke Stallen van 12.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen alleen nog losse tickets kopen voor beide locaties. Alle 14.000 combinatietickets zijn uitverkocht.