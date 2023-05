Diensttijd koning Willem-Alexander was ‘fantastisch’

Koning Willem-Alexander heeft “een fantastische diensttijd” gehad. Op zijn achttiende begon de koning bij de Koninklijke Marine. “Ik zeg altijd: er zijn een hele hoop dingen die ik misschien anders zou doen, misschien nog zou heroverwegen, maar één ding dat ik onmiddellijk weer zou doen, is mijn diensttijd”, aldus de koning in zijn podcast Door de ogen van de Koning. In de tiendelige podcast wordt teruggeblikt op het tienjarig koningschap.

“Met een club kerels bij elkaar, toen waren er geen vrouwen in dienst, met wie je in je opleiding echt hard onder handen wordt genomen. Je leert elkaar door en door kennen”, aldus de koning, die de veertien mannen uit zijn diensttijd nog steeds ieder jaar ziet, ondanks het feit dat iedereen een andere weg is ingeslagen. “Als iemand er doorheen zit, is er altijd iemand die je oppikt.”

Het mooie aan zijn tijd bij de marine vond de koning dat je elkaar moet helpen, want “als je elkaar niet helpt, dan lukt het gewoon niet”. Ook de grote verantwoordelijkheid die het werk met zich meebracht, is voor hem van grote waarde geweest. “Die kan je nergens anders terugkrijgen. Dat is voor mij heel vormend geweest voor de rest van mijn leven, mijn diensttijd bij de marine.”