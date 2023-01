Drukke tweede dag op Aruba voor prinses Amalia en koningspaar

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima staat dinsdag een drukke tweede dag op Aruba te wachten. De eerste activiteit is al vroeg in de ochtend en de Oranjes komen ’s avonds laat pas terug in hun hotel.

De dag wordt afgetrapt met een bezoek aan Parke Nacional Arikok, een beschermd gebied van 34 vierkante kilometer dat de thuisbasis voor veel flora en fauna vormt. Het koninklijk gezelschap maakt een hike door het park, dat zo’n twintig procent van heel Aruba beslaat. Ook praten Amalia en het koningspaar met junior rangers over onderhoud en beheer.

Daarna bezoeken ze Koninklijke Aruba Aloë, een bedrijf dat sinds 1890 verzorgingsproducten maakt van aloë vera. Ook gaan de Oranjes naar de universiteit van Aruba, waar ze een hoorcollege over Caribisch recht volgen en met studenten spreken. Aansluitend bezoeken de koning en Amalia de voetbal-academy en gaat Máxima naar een groenteteler.

De dag wordt afgesloten bij Fort Zoutman, waar het Bon Bini Festival is. Het koningspaar en de prinses krijgen lokale producten en muzikale optredens te zien. De volgende dag reist het gezelschap per schip naar de volgende bestemming: Curaçao.