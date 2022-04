Een op de drie Nederlanders viert sinds 1967 verjaardag koning

Een op de drie Nederlanders heeft elke verjaardag van koning Willem-Alexander meegemaakt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om zo’n 5,7 miljoen Nederlanders. Woensdag viert hij zijn 55e verjaardag.

Vanaf zijn 40e verjaardag in 2007 zijn de Nederlanders die jonger zijn dan de koning in de meerderheid. Nu zijn twee op de drie inwoners na zijn geboortejaar 1967 ter wereld gekomen. Willem-Alexander viert Koningsdag dit jaar in Maastricht, waar 70 procent van de inwoners jonger is dan het staatshoofd.

Dat zoveel inwoners jonger zijn dan de Nederlandse koning valt vergeleken met andere landen nog mee. Slechts een kleine groep Britten is ouder dan hun koningin Elizabeth. Naar schatting is 99,8 procent van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk jonger dan de 96-jarige Elizabeth.

Willem-Alexander is de afgelopen jaren van steeds meer Nederlanders koning geworden. Toen de eerste zoon van prinses Beatrix werd geboren, woonden er 12,5 miljoen mensen in Nederland. Nu is de koning staatshoofd van ruim 17,5 miljoen inwoners.