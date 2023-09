Eerste oranjefans al bij Paleis Noordeinde

DEN HAAG (ANP) – Bij Paleis Noordeinde in Den Haag staan dinsdagochtend vroeg al de eerste mensen klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te kunnen vangen van de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander. De fans dragen oranje kleding, sommigen zijn flamboyant gekleed met grote hoeden of een trui met buttons met foto’s van prinsen en prinsessen.

Het is de vierde Prinsjesdag voor Ilonka en haar dochter Amira Peters uit het Overijsselse Hardenberg. Ze staan al sinds 06.30 uur bij Paleis Noordeinde. “Het is inmiddels traditie geworden”, zegt Amira. “En we willen Alexia zien want ze gaat voor het eerst mee met de koets.”

De koning, koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Alexia en andere familieleden rijden straks van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar Willem-Alexander de troonrede zal uitspreken. Daarna gaan ze langs dezelfde weg weer terug. Het koninklijk gezelschap verschijnt dan even later op het balkon van Noordeinde om het publiek toe te zwaaien.

De rijtoer en de balkonscène trekken iedere Prinsjesdag duizenden belangstellenden.