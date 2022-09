Eerste Oranjefans verzamelen zich bij schouwburg voor Prinsjesdag

De eerste Oranjefans hebben zich dinsdagochtend verzameld bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar de troonrede dit jaar wordt voorgelezen. Ongeveer twintig mensen, sommigen in oranje kleding, staan klaar bij de hekken om niks van Prinsjesdag te hoeven missen.

Zo staan Amira en Ilonka Perfors uit Harderberg al sinds 07.15 uur bij de ingang. “Dit is de derde keer dat we hier zijn. In 2018 waren we er voor het eerst. Voor de grap wilden we kijken hoe het is, het een keer meemaken. We vonden het zo leuk dat we het jaar erop weer zijn gegaan”, zegt Amira.

“Het is echt een beetje verslavend. We dachten eerst, dit jaar slaan we wel over. Maar Amalia komt nu voor het eerst mee, dus daar wil je toch weer bij zijn. Het is echt een historisch momentje”, aldus Ilonka. “En al die hoedjes, en als ze met de koets rijden, die tradities van vroeger, dat vinden we toch heel leuk om te zien.”

Vele duizenden mensen zullen dinsdag weer naar Den Haag gaan voor Prinsjesdag. Ze kunnen dan de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Máxima langs zien rijden, en misschien zien ze een deel van de koninklijke familie na afloop zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde.

Voor het eerst sinds 2019 mogen er weer mensen langs de route staan. In 2020 en 2021 mocht dat niet vanwege het coronavirus. Koning Willem-Alexander hield toen de troonrede in de Grote Kerk. De omgeving daarvan was met hekken afgeschermd.