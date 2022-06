Eloise feliciteert zichzelf met twintigste verjaardag

Gravin Eloise heeft zichzelf woensdag op Instagram gefeliciteerd met haar twintigste verjaardag. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien deed dat met twee foto’s van zichzelf in een felroze outfit.

“Happy birthday to me”, schrijft de gravin die nu tiener-af is. “Another 365”, voegt ze daaraan toe, verwijzend naar het jaar van 365 dagen dat ze ouder is geworden.

Wat de ‘gravinfluencer’, zoals Eloise door haar bezigheden op sociale media wordt genoemd, woensdag gaat doen voor haar verjaardag is niet bekend.