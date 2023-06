Enzo Knol was verbaasd door invitatie voor videocall met Alexia

Enzo Knol was verbaasd toen hij in 2020 werd gevraagd om op Koningsdag een videocall te doen met prinses Alexia en koningin Máxima. De vlogger blikt terug op het gesprek in de Blauw Bloed Special: Alexia 18 jaar, de schaduwprinses uitgelicht, die zondag ter gelegenheid van de verjaardag van de prinses (maandag) is uitgezonden op NPO 2.

“Ik was een beetje verbaasd. Huh ik? Serieus? Ik dacht wat moet ik dan doen? Toen legden ze het idee uit en dacht ik dat is wel spannend”, vertelt Knol. Op Koningsdag 2020, die vanwege coronamaatregelen vanuit paleis Huis ten Bosch werd gevierd, videobelde de vlogger met Alexia en haar moeder. In het gesprek vertelde Alexia onder meer dat ze vindt dat haar moeder het “heel goed doet als moeder” en dat ze haar ouders “hele goede ouders” vindt.

“Ik vond het leuk. Zeker weten. Ja, tuurlijk”, zegt Knol. “Ik merkte dat het heel veel losmaakte bij de mensen om mij heen, met name de oudere generatie. Mijn opa en oma werden bijvoorbeeld gebeld door alle leden van de jeu-de-boulesclub”, lacht de vlogger. “Ik dacht oh, dit is wel echt een ding!”

Dat Alexia niet zoals andere leeftijdsgenootjes een profiel op sociale media kan hebben, lijkt Knol “supervervelend”. “Tegenwoordig is iedereen te vinden op social media en als jij dat als enige niet mag vanwege je status, dan kan dat wel pijnlijk zijn”, meent hij.