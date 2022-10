Er hangt liefde in de lucht

Wij maakten met ons team prachtige magazines na het grote verlies dat Groot-Brittannië kort geleden te verwerken kreeg. Een katern over de uitvaart van koningin Elizabeth (als onderdeel van Vorsten 12) en een special over haar leven, diréct na haar overlijden. We kregen lovende reacties van lezers, maar er was ook een mevrouw die schreef dat ze het had gemist dat we een hoofdstuk maakten over de liefde tussen de koningin en haar Philip. Zij had een punt! (Kleine goedmaker zijn misschien de beelden bij deze editorial) Er was zoveel te schrijven geweest; dat járenlange huwelijk had er als een vast gegeven onder gelegen. Maar we weten allemaal: do not take it for granted. En dus plukten wij de liefde uit de lucht voor déze editie van Vorsten!





Dat was niet moeilijk, want Hermitage Amsterdam bediende ons op onze wenken met een grote tentoonstelling over liefde door de eeuwen heen, Love Stories. De expositie is tot en met 8 januari te bewonderen. Wij maakten vast een selectie voor u, want er zijn ook mooie liefdesverhalen te vertellen over verschillende royals. Zo zijn in 1987 Prince Charles and Diana, Princess of Wales geportretteerd. Dat huwelijk begón immers ook als een sprookje…

Hun zoon William betrok afgelopen nazomer samen met zijn gezin een nieuwe woning, Adelaide Cottage in Windsor. De kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis beleefden in die nieuwe woonplaats hun eerste schooldag. Daarvan hebben wij prachtige beelden. En natuurlijk ook van hun nieuwe onderkomen.

Liefde, of in ieder geval een warme band, is er tussen het koningshuis van Zweden en ons koningshuis. Ze gaan ver terug. Kijkt u maar eens naar de backcover van deze Vorsten. Koningin Louise van Zweden en onze koningin Juliana staan – in de jaren 50 – op het balkon van het Koninklijk Paleis in Stockholm. Stockholm was ook het toneel voor een deel van het staatsbezoek dat onze koning en koningin pasgeleden aan Zweden brachten. Een van onze collega’s reisde mee en maakte de prachtige reportage op pagina 12.

Mocht u trouwens álles over het leven van koningin Elizabeth nog eens rustig willen lezen, bestel dan onze special The Queen – met héél veel schitterende beelden (vorsten.nl/shop).

Hartelijke groet,