Faunabescherming mag bezwaar maken tegen sluiting Kroondomein

Stichting De Faunabescherming is belanghebbend bij de jaarlijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo. De natuuractiegroep mag daarom bezwaar maken tegen de subsidie die koning Willem-Alexander jaarlijks ontvangt voor het natuurbeheer in het kroondomein. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) moet dat bezwaar in behandeling nemen, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag besloten.

Koning Willem-Alexander laat elk najaar een deel van het kroondomein afsluiten. Dat is volgens de rentmeester nodig voor het wildbeheer, maar bekend is dat de koning in die tijd ook met of zonder gasten jaagt op Het Loo. De koning krijgt net als elke natuurbeheerder subsidie voor het beheer van Kroondomein Het Loo. Volgens De Faunabescherming worden de subsidieregels voor natuurbeheer overtreden en daarom wil de stichting dat de koning de miljoenensubsidie die hij de laatste vijf jaar kreeg terugbetaalt.

Het CBb stelt dat De Faunabescherming tijdens de jaarlijkse sluiting geen toegang heeft tot het terrein en daarom ook geen zicht heeft op de daar levende dieren. Aangezien De Faunabescherming juist toezicht wil houden op het verantwoord beheer van de in het wild levende dieren is de stichting belanghebbend, aldus het college. Het ministerie had de bezwaar- en beroepsprocedure die De Faunabescherming startte dus niet aan de kant mogen schuiven omdat de stichting niet belanghebbend zou zijn. De Faunabescherming noemde de handelwijze van het ministerie eerder al “belachelijk, een manier om de koning zijn gang te laten gaan”.

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Dat gaat om 1300 hectare bos. Zo’n 3400 hectare bos gaat in het najaar dicht. De koning kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,2 miljoen euro subsidie, aldus zijn rentmeester.