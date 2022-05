Burgemeester Femke Halsema heet prinses Amalia “van harte welkom” in Amsterdam. Dat laat ze weten in een reactie op het nieuws dat de troonopvolgster in de hoofdstad gaat wonen en studeren.

De prinses volgt komend jaar aan de Universiteit van Amsterdam een bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). “We hopen dat ze een mooie studententijd tegemoet gaat”, aldus Halsema.

Amalia vestigt zich in september in de hoofdstad. De prinses zal daar samen met enkele medestudenten een woonruimte huren.