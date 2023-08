Fotobom van Willem-Alexander krijgt bijna 11.000 likes

De fotobom van koning Willem-Alexander bij een foto met acteur Steve Carell in Zandvoort is het afgelopen etmaal bijna 11.000 keer geliket. De opmerkelijke foto werd dinsdag gedeeld op Instagram door voormalig F1-coureur Karun Chandhok. Chandhok maakte de foto tijdens de Formule 1-race van afgelopen weekend.

De Indiase ex-coureur en televisiepresentator wilde op het circuit een selfie maken met Carell, bekend van The Morning Show en The Office. De acteur is fan van de autosport en was aanwezig in Zandvoort. Op de achtergrond kijkt ook koning Willem-Alexander in de camera.

“Hier is een zin die ik nooit had verwacht uit te spreken”, schreef Chandhok aan zijn volgers. “Ik ging op de foto met Steve Carell. En ik werd gefotobomd door de koning van Nederland!” De foto leidde tot veel hilariteit op Instagram. Het is niet duidelijk of de koning wist wie hij fotobomde.