Fotografen: beslissing royals over fotomoment biedt mogelijkheden

Fotografen Edwin Smulders en Frank van Beek, die ook het koninklijk gezin geregeld fotograferen, zien nieuwe mogelijkheden nu de vaste fotomomenten van het koninklijk gezin worden geschrapt. Normaal gesproken wordt elk jaar een foto gemaakt in de winter, in het Oostenrijkse Lech, en aan het begin van de zomervakantie. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte bekend dat het gezin alleen nog compleet op de foto wil en dat er twee andere momenten worden gekozen.

“Misschien is het wel leuk, weer een keer wat anders,” zegt Smulders. De fotograaf maakt al jaren foto’s van het koninklijk huis en schoot onder meer een van de eerste kiekjes van de toenmalige prins Willem Alexander met Máxima, in New York. “De laatste jaren is het in Lech elke keer hetzelfde, hetzelfde plekje en als je pech hebt dan hebben ze ook weer dezelfde kleding aan.” Hij denkt dat het, als er zeker weten weer twee nieuwe momenten komen, niet erg is dat de twee vaste momenten worden geschrapt.

Daar sluit Van Beek zich bij aan. Ook hij fotografeert het gezin al jaren, zoals in 2015 op het strand in Wassenaar. De fotograaf is vrijwel altijd bij de twee fotomomenten. “Het lijkt me wel goed. Als ze zich op een andere plek laten fotograferen levert dat vast ook weer ander leuk beeld op.”

Royaltykenner Jeroen Snel, die voor Blauw Bloed bij de fotoshoot in Lech is geweest, is blij met de keuze van het koninklijk gezin om de twee vaste fotomomenten te schrappen. De royaltydeskundige bekent dat het bezoek soms als “een moetje” voelde. “Het is best een investering om in Lech te komen, voor een moment van maar zo’n twintig tot 25 minuten. Ik vind het wel prima dat het nu op een andere plek komt.” Dat levert ook weer andere foto’s op, denkt hij. Zo werd vroeger weleens een foto op het strand gemaakt, of op een boot. “Als dat soort foto’s weer terugkomen, dan lijkt dat me leuker. Zet ze op de fiets, of op het paard. Dit is een uitdaging voor de familie en de RVD om met nieuwe creatieve ideeën te komen.”