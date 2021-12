Frank Ruiter schoot nieuwe portretten van Amalia: een grote eer

Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van prinses Amalia heeft de Rijksvoorlichtingsdienst nieuwe portretten van haar gedeeld. De beelden zijn korte tijd geleden genomen door fotograaf Frank Ruiter op Paleis Huis ten Bosch, waar de prinses woont. Ruiter, die onder anderen Paul Verhoeven, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk al eens op de foto zette, vindt het “een grote eer” dat hij werd gevraagd, zo laat hij weten aan het ANP.

“Ik loop al een tijdje mee maar ben geen sterfotograaf”, vertelt Ruiter, die onder meer fotografeert voor de NRC, de Volkskrant en diverse tijdschriften en uitgeverijen. “Ik had als klein jongetje met m’n camera nooit durven dromen dat ik de toekomstige koningin zou fotograferen.”

De portretten variëren van close-ups tot totaalshots. De prinses draagt daarop twee verschillende jurken: een rode van Max Mara met bijpassende rode hakken en een donkere jurk met gouden stipjes van LaDress, waarbij ze crèmekleurige hoge hakken draagt. Bij de laatste jurk draagt ze een ketting met de letter ‘A’.

Prettig

De fotograaf ging twee keer langs Paleis Huis ten Bosch, de eerste keer om de locatie te bekijken. “Als je portretfoto’s van iemand maakt, dan maak je contact en zorg je ervoor dat het prettig is. En dat was het”, blikt Ruiter terug. “Ik had me goed voorbereid en ik mocht helemaal maken wat ik graag maak: foto’s met daglicht en veel schaduw.”

Al snel had Ruiter door dat de beelden mooi zouden worden. “Eén van de eerste foto’s was gelijk goed. Ik dacht meteen al: dit wordt mooi”, vertelt hij. Dat kwam volgens de fotograaf ook door de goede sfeer tijdens het fotograferen. Zijn favoriet is een portretfoto waarop Amalia opzij kijkt. “Die zag ik op mijn scherm en toen dacht ik: jemig, het is écht goed gelukt.”