Franse president sluit staatsbezoek af met koningspaar

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte sluiten woensdag hun staatsbezoek af in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan afzonderlijk met de Macrons op pad.

De koning bezoekt woensdagochtend samen met de president de bètafaculteit van de Universiteit van Amsterdam op het Amsterdam Science Park. Daar staat de Nederlands-Franse samenwerking op het gebied van onder meer quantumtechnologie centraal.

De koningin is op datzelfde moment samen met de presidentsvrouw bij een inloopvoorziening van de stichting Mind US, waar Máxima erevoorzitter van is. Ze spreken er over de mentale gezondheid van jongeren en de aanpak en de doelstellingen van de stichting.

Vervolgens is het gezelschap herenigd in het Rijksmuseum. Het koningspaar en het presidentiële koppel bezoeken onder meer samen met premier Rutte de Vermeer-tentoonstelling. Máxima en Brigitte Macron maken aansluitend een rondvaart met vrouwelijke bestuurders.