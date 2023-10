Geen staatsbanket, wel staatslunch op tweede dag Zuid-Afrika

De tweede dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika is er één van ceremoniële activiteiten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden in Pretoria officieel welkom geheten door president Cyril Ramaphosa, maar het traditionele staatsbanket ontbreekt dit bezoek.

Normaliter wordt het koningspaar op de eerste dag van het staatsbezoek al welkom geheten met een ceremonie, maar Ramaphosa had woensdag een kabinetsoverleg. Daarom werd de ontmoeting verplaatst naar een dag later. Vrijwel altijd staat er bij een staatsbezoek een staatsbanket op het programma. In japon en tiara en rokkostuum schuift het paar dan aan bij het luxueuze diner. Dat zit er dit bezoek echter niet in: de president houdt een dergelijke maaltijd liever kleinschalig en heeft daarom een lunch georganiseerd.

In de middag brengt het koningspaar een bezoek aan Freedom Park en daarmee de muur met namen van Zuid-Afrikaanse gevallenen, de Wall of Names. De namen van de KhoiSan Genocide en van belangrijke figuren uit de politieke beweging ANC, zoals Nelson Mandela, staan op deze muur. Bij de Eeuwige vlam wordt een krans gelegd.

Contraprestatie

Hiphoptheater-company Lloydscompany treedt ’s avonds op als zogeheten contraprestatie, een culturele voorstelling van het koningspaar als dank voor de gastvrijheid. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Rotterdamse choreograaf Lloyd Marengo, de Nederlandse muzikanten van de band HAYP, een strijkkwartet en vijf dansers van de Soweto Skeleton Movers uit de Zuid-Afrikaanse township Soweto meegenomen.

Het is de eerste keer dat een act uit de hiphop-urban-scene de contraprestatie gaat verzorgen, meestal gaat het om klassieke muziek. “Ik vind het bijzonder dat het nu een andere vorm van kunst is. En het past ook bij de tijd dat zoiets verandert”, aldus Marengo. “We krijgen een andere kijk op kunst en wat dat is, er komt een nieuwe stroming aan.”