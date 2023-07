Gerda Havertong ‘ontzettend onder de indruk’ van toespraak koning

Gerda Havertong is zaterdagmiddag geraakt door de toespraak van koning Willem-Alexander waarin hij zijn excuses heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. De actrice van Surinaamse afkomst zegt “ontzettend onder de indruk” te zijn van de woorden die de vorst heeft uitgesproken tijdens de speech tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark. “Hij heeft de juiste toonladder gekozen en geen enkele valse noot laten vallen.”

Bij Havertong heeft de toespraak een gevoel van “vrede, tevredenheid en vertrouwen” opgeroepen, vertelt ze aan het ANP. “Er is geen zin gestrand. Hij sprak ook niet met medelijden, maar met empathie en dat is precies de juiste manier.”

Dat de koning ook zijn excuses heeft aangeboden vindt de actrice “een in prachtig cadeaupapier ingepakt cadeau”. Dat deed Willem-Alexander volgens haar “duidelijk, eerlijk en open”.

Dat Keti Koti, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij, dit jaar zo groots gevierd wordt vindt Havertong prachtig. Ze is dan ook hoopvol dat dit in de toekomst zo blijft. “We gaan gewoon door.”