Gezinsleden Constantijn blijken fanatieke surprisebouwers

Binnen het gezin van prins Constantijn en prinses Laurentien is jarenlang fanatiek sinterklaas gevierd met surprises en gedichten. “Er werden echt hele bouwsels gebouwd”, zei Constantijn woensdag in het NPO 1-programma Goedemorgen Nederland.

“Nu zijn alle kinderen uit huis dus hebben ze gevraagd of we het zonder surprises kunnen doen en alleen met gedichtjes, maar normaal gesproken maken ze daar heel veel werk van. Vooral onze jongste dochter (Leonore, red.) begint ongeveer half oktober al met de lootjes van: ‘jongens, we moeten weer aan de bak’.”

Leonore had eens voor haar oma prinses Beatrix haar hele huis nagebouwd, vervolgde Constantijn ter illustratie. Omdat Kasteel Drakensteyn achthoekig is leidde dat “tot wat architectonische problemen in de afmetingen enzo”, lachte hij. “Het is niet zo makkelijk. Er is ook een keer een auto nagebouwd, daar moesten dan weer lampjes in. Nee, er wordt vrij serieus geklust.”

Volgens Constantijn doet Beatrix soms mee. “Als het kan nodigen we haar ook uit. (…) Ze is heel goed in gedichtjes.”