Glazen Koets met koningspaar en prinses Amalia vertrokken

De Glazen Koets met daarin koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia is vertrokken vanaf Paleis Noordeinde. Het is de eerste Prinsjesdag waarbij de 18-jarige Amalia is betrokken. Ze voert echter geen officiële taken uit gedurende de dag.

De koets rijdt via de Heulstraat, de Kneuterdijk, het Lange Voorhout en Tournooiveld naar het Korte Voorhout. Daar leest de koning de troonrede voor.

De Glazen Koets wordt gebruikt sinds de restauratie van de Gouden Koets, die in 2016 begon. Begin dit jaar deelde de koning in een videoboodschap mee dat de Gouden Koets voorlopig niet meer terugkeert bij publieke evenementen. Dat zei hij na de ontstane ophef over afbeeldingen op de panelen van het rijtuig. “De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden wanneer Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval”, zei hij. De afgelopen twee jaar werden vanwege de toen geldende coronamaatregelen auto’s ingezet.