Gravin Eloise koopt stukje kunstwerk in nieuwe KWF-show AVROTROS

Gravin Eloise van Oranje en André van Duin zijn twee van de bekende Nederlanders die hun medewerking verlenen aan het tv-programma Voor het leven dat AVROTROS 30 mei uitzendt. Zij vertellen in de live-uitzending over hun ervaringen met kanker. Daarnaast worden zij eigenaar van een stukje van een levensgrote muurschildering die in de uitzending wordt onthuld. Dat maakte KWF donderdag bekend.

Het is de twaalfde keer dat KWF en AVROTROS een groot tv-programma maken om aandacht te vragen voor de ziekte. Tot dit jaar heette de show Nederland staat op tegen kanker, maar omdat er nu ook meer aandacht is voor leven met en na kanker heeft het programma een andere titel en vorm gekregen.

Een belangrijke rol is dit jaar weggelegd voor een groot kunstwerk van de wereldberoemde streetartist Judith de Leeuw. Het levensgrote werk komt in Rotterdam, op het gebouw van SSH Student Housing bij de Kop van Zuid. De Leeuw is donderdag begonnen aan het kunstwerk en zal dit binnen twee weken voltooien. Via de website van KWF kunnen Nederlanders een stukje van de schildering adopteren, en tegelijkertijd geld geven voor “een betere toekomst voor mensen met en na kanker”.