Gulpener lanceert bier met hopbellen die Máxima plukte

Gulpener lanceert deze week zijn eerste ‘koninklijke bier’. De Gulpener Hazy IPA is gebrouwen met hopbellen die koningin Máxima in september plukte tijdens een bezoek aan de brouwerij in het dorp Reijmerstok. De zak hopbellen werd vervolgens door de brouwmeester in een ketel gestopt waar het nieuwe bier ontstond.

Gulpener Maximale Hop, zoals de officiële naam luidt, is volgens de brouwerij een stevig en fris bier met mandarijn, citroen en veel hop. De smaak en de aroma’s komen vooral door de dry-hopping van verse hopbellen. Er zijn slechts 500 flessen gebrouwen.

De opbrengst van dit eenmalige bier gaat naar de jeugdopleiding van de lokale harmonie en fanfare in Gulpen. Het bedrijf heeft hiervoor gekozen omdat Máxima erevoorzitter is van de organisatie Méér Muziek in de Klas, die probeert muzieklessen en het belang van instrumenten meer onder de aandacht te krijgen.

Máxima bezocht de brouwerij in Limburg omdat het bedrijf vorig jaar de Koning Willem I prijs voor duurzaam ondernemerschap had gewonnen. De prijs wordt gezien als de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat excelleert op het terrein van duurzaam ondernemerschap.