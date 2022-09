Haags slavernijmonument komt mogelijk bij Tweede Kamer of paleis

In Den Haag komt volgend jaar een monument over het slavernijverleden te staan. Daarvoor zijn vijf mogelijke plekken in beeld, waaronder het voormalige ministerie van Koloniën en het Mauritshuis op het Plein, en een tuin bij Paleis Noordeinde.

De plek van het monument moet aan een paar voorwaarden voldoen, legt wethouder Arjen Kapteijns (sociale zaken) uit. Zo moet de locatie te maken hebben met het koloniale en slavernijverleden van Den Haag en Nederland. Ook moet er genoeg ruimte zijn om een herdenking te kunnen houden. Verder moet het om een prominente plek in Den Haag gaan. Voor het einde van het jaar moet er een advies liggen over “het aantal monumenten, de locaties, de kunstenaars, het programma van eisen en het schetsontwerp.”

De mededeling zegt niet waarom juist de vijf genoemde locaties het meest geschikt zouden zijn. Een ervan, het Mauritshuis op het Plein, is vernoemd naar graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, een achterneef van Willem van Oranje. De graaf heerste namens Nederland over de noordkust van Brazilië en liet daar slaven naartoe brengen om suikerriet te telen. Daarmee verdiende hij een vermogen. Op hetzelfde Plein, bij de ingang van de Tweede Kamer, staat het voormalige ministerie van Koloniën. Dat was verantwoordelijk voor het besturen van Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

De laatste twee locaties zijn op het Lange Voorhout, voor theater Diligentia of voor het Bentinck Huis ernaast. Den Haag laat het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV) onderzoek doen naar het koloniale en slavernijverleden van de hofstad. De uitkomsten moeten op 20 november worden gepresenteerd in Het Nationale Theater in Den Haag.