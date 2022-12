Hadewych Minis kreeg energie en ‘warme buik’ van uitblinkerslunch

Actrice Hadewych Minis had na de uitblinkerslunch bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima veel energie en “een warme buik van inspiratie en liefde”. Dat vertelde de actrice in het radioprogramma Volgspot. Minis was afgelopen dinsdag een van de 27 Nederlanders die op Paleis Noordeinde mochten komen lunchen omdat zij een bijzondere prijs hadden gewonnen.

“Het is ongelooflijk hoe charismatisch Máxima is: heel koninklijk en geïnteresseerd, heel indrukkend”, vertelde de actrice aan presentator Hijlco Span. Er waren vier tafels, Minis zat samen met een sociaal werker, een choreograaf, een sporter en een wetenschapper. “Willem-Alexander was heel goed geïnstrueerd en wist precies wie wie was. Hij stelde heel leuke vragen, het was een ontzettend inspirerend gesprek.”

Een belangrijk thema was hoe belangrijk het is om als mens gezien te worden. “Het was een heel bijzonder gesprek”, vatte Minis samen. De actrice durfde overigens niet aan Máxima te vragen of zij tevreden was met de manier waarop Minis haar vertolkte in de film Majesteit. “Ik geloof dat ik de eerste actrice was die haar speelde, ik neem aan dat ze dat gezien heeft. Maar daar heeft ze nog niets over gezegd en ik heb het ook nooit durven vragen.”

Minis won dit jaar de Theo d’Or, de belangrijkste toneelprijs, voor haar solovoorstelling Girls & Boys.