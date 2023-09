Herfstachtige Prinsjesdag met harde wind in Den Haag

In Den Haag staat dinsdag tijdens Prinsjesdag een krachtige tot harde zuidwestenwind met kans op windstoten van 60 tot 80 kilometer per uur. Ook kan het daarbij in de loop van de dag regenen, voorspelt Weeronline.

Dinsdag wordt het geen beste dag voor de traditionele hoedjesparade op Prinsjesdag in Den Haag. Het wordt namelijk “ronduit herfstachtig”, aldus Weeronline, met een vrij krachtige tot tijdelijk harde toenemende wind (windkracht 7). De wind kan ook flink uithalen met windstoten tot 60 kilometer per uur en in de middag tot 80 kilometer per uur.

In de ochtend is het droog maar in de middag trekt een regengebied in oostelijke richting over Nederland. Het weerbureau raadt toeschouwers langs de route die het koningspaar, prinses Amalia, prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien om 13.00 uur met de glazen koets afleggen van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg dan ook aan om een poncho mee te nemen. De middagtemperatuur komt uit op 19 à 20 graden.