Het Oude Loo verwelkomt volgende week 32 Oekraïense vluchtelingen

In Het Oude Loo worden 32 Oekraïense vluchtelingen opgevangen; vijftien vrouwen, vijf mannen en twaalf kinderen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend. De nieuwe bewoners zijn vanaf volgende week welkom in het kasteel in Apeldoorn.

Op vrijgegeven foto’s zijn houten eenpersoonsbedden met een gele en roze sprei te zien. In de kamers hangen gebloemde gordijnen en staan gebloemde stoelen. In elk geval een van de vertrekken grenst aan een badkamer met een rode tweepersoonswastafel en een bad. Verder is een ruimte met bruine banken, kinderstoelen met Dora-print en een televisie te zien, evenals een vertrek waar meerdere zwarte tafels met stoelen zijn geplaatst.

Het slot is de afgelopen weken klaargemaakt voor de Oekraïners, laat de RVD weten. De tuin rond het kasteel is “vooralsnog” gesloten voor bezoekers “om privacy te bieden aan de nieuwe bewoners”, wordt via het officiële Instagramaccount van het koninklijk huis gemeld.

De jonge Oekraïense kinderen kunnen naar wereldschool De Vlinder in Ugchelen in de gemeente Apeldoorn, werd eerder bekend. Dat is een basisschool die gericht is op kinderen die uit het buitenland komen. Ze krijgen veel les in de Nederlandse taal, zodat ze naar reguliere scholen kunnen als ze hier langer moeten blijven.

Oudere kinderen uit Oekraïne kunnen naar drie middelbare scholen. Het gaat om De Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld. De inschrijving kan worden geregeld zodra de Oekraïners op het kasteel gehuisvest zijn.